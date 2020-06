Pédocriminalité: le chanteur Stéphane Métro poursuivi pour atteinte sexuelle

Pendant longtemps, Alicia Objois n’a pas mis de mots sur ce qu’elle dit avoir subi de ses 14 à ses 18 ans, alors qu’elle suivait des cours de chant particuliers. Aujourd’hui, à 31 ans, elle a décidé de parler. « Je ne veux plus qu’il puisse manipuler des gamines, des parents. Les miens lui faisaient confiance. J’avais 14 ans, j’aurais dû lui dire non, mais j’étais un bébé et je suis devenue sa chose sexuellement. Il me disait de ne pas le dire, qu’il risquait la prison. Les cours de chant, une fois par semaine, c’était devenu un prétexte… », raconte-t-elle à Mediapart.