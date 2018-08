Christophe Dugarry répond avec virulence à la pique de Didier Deschamps

Le clash entre les rappeurs Booba et Kaaris s'est terminé cet été en bagarre de rue. On n'en est pas encore là entre Christophe Dugarry et Didier Deschamps, mais l'escalade verbale n'en finit pas. Tout a commencé avec les critiques incessantes du premier dans son émission, « Team Duga », diffusée sur RMC. Comme le rappelle Le Figaro, elles visaient le sélectionneur des Bleus et la non-sélection de Karim Benzema à la Coupe du monde en Russie. L'ancien international tricolore avait notamment déclaré que son ancien coéquipier « prenait en otage l'équipe de France (…) peut-être au détriment de l'intérêt collectif ». Selon Dugarry, Karim Benzema « ne joue pas en équipe de France parce qu'il a mal parlé de Deschamps ».