En refusant de profiter des taux bas, le gouvernement laisse passer une occasion historique

Deux milliards d’euros. C’est la somme que l’État français va économiser sur le service de la dette grâce à la baisse des taux en 2019. Le ministre de l’action et des comptes publics Gérald Darmanin l’a confirmé mercredi 21 août. En effet, le projet de loi de finances pour cette année prévoyait un taux à 10 ans à 2,15 % en moyenne. Il est actuellement à − 0,4 %. Autrement dit, les investisseurs acceptent aujourd’hui de perdre 40 centimes chaque année lorsqu’ils prêtent 100 euros sur dix ans à la France. Selon l’Agence France Trésor (AFT) qui gère la dette française, le taux d’emprunt moyen est actuellement de 0,24 %, soit moitié moins qu’il y a un an. Et si la France empruntait encore davantage et à long terme, elle verrait ce taux moyen baisser encore.