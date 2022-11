Violences policières : le parquet de Marseille cautionne les mensonges de policiers

LeLe 30 avril 2021, à Marseille, un policier a tabassé Eliot, 23 ans, tandis qu’un autre agent a violemment projeté à terre et aspergé de gaz lacrymogène son amie, Marion, 32 ans. Ces policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) ont ensuite falsifié les faits dans la rédaction du procès-verbal. Ils y présentent le couple comme agressif et auteur d’outrages et rébellion. Allégations qui ne résistent pas à la réalité des faits, enregistrés dans une vidéo filmée par un témoin et qui témoigne des violences commises par ces agents de la BAC et de l’ampleur de leurs mensonges.