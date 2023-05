LaLa haine gagne du terrain. Des heures d’antenne, des sièges à l’Assemblée nationale, de plus en plus de mètres carrés de notre espace public, de Paris à Callac, de Mamoudzou à Saint-Brevin-les-Pins. Devant ces périls, Mediapart organisait le 10 mai dernier, à Paris, salle Olympe de Gouges, une grande soirée publique intitulée « Face aux haines ordinaires, vous n’aurez pas notre peau », à la fois pour donner la parole à des victimes de racisme, d’antisémitisme ou d’islamophobie, à des artistes qui travaillent avec une cible dans le dos épinglée par l’extrême droite (le rappeur Médine et la drag-queen Tata Foxie), et pour réfléchir aux mobilisations communes à rebâtir.

Cet événement, qui a rassemblé plus de 500 personnes, suivait de quelques jours la sortie de notre livre La Haine ordinaire. Des vies percutées par le racisme (coédité avec Le Seuil), fruit du travail collectif d’une dizaine de journalistes, sélection des récits les plus frappants publiés dans nos « Chroniques de haine ordinaire » depuis deux ans, et compilation d’une douzaine d’entretiens inédits avec des historien·nes, des sociologues, des chercheurs et chercheuses qui inscrivent ces témoignages dans l’histoire longue de l’antisémitisme ou de l’esclavage, décryptent la manière dont l’école, l’Intérieur ou la justice négligent le traitement des discriminations et contribuent même à reproduire impensés coloniaux et racisme.

Ci-dessous, nous diffusons l’intégralité de cette soirée de trois heures animée par Edwy Plenel, découpée en trois plateaux.

Racisme ordinaire : des victimes racontent

Table animée par Mathilde Mathieu et Lou Syrah, journalistes ; avec Yassine F., chef d’entreprise, Molima, assistante de direction, Jonas Pardo, formateur, Laure-Line Inderbitzin, adjointe au maire de Callac, et Magali Lafourcade, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l’homme.

Face aux haines ordinaires, quelles mobilisations ?

Face aux haines ordinaires, quelles mobilisations ? © Mediapart

Table animée par Ilyes Ramdani, journaliste ; avec Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l’homme, Sarah Durocher, coprésidente du Planning familial, Graziella Crocetti, secrétaire de Lallab, Albert Herszkowicz, porte-parole du Réseau d’actions contre l’antisémitisme et tous les racismes), et Saphia Aït Ouarabi, vice-présidente de SOS Racisme.

Artistes : « Vous n’aurez pas notre peau »