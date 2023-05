Racisme : contre la haine ordinaire et l’indifférence qui gagne

QuiQui connaît ce chiffre ? En France, plus d’un million de personnes par an sont victimes d’actes racistes, qu’il s’agisse de violences ou d’injures, de menaces ou de discriminations. Chaque mois, 100 000 vies sont visées en raison d’une prétendue race, d’une origine réelle ou supposée, d’une religion affichée ou non. Ce vent mauvais n’a pas été mesuré au doigt mouillé, mais grâce à une vaste enquête de « victimation » menée par l’Insee en partenariat avec la justice et la police nationale, peu suspectes d’exagération. Mais si le racisme fait plus d’un million de victimes, où sont passés les masses de témoignages ? Les récits de vies détruites, entravées, abîmées ? Les visages ?