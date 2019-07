Alstom, ce dossier qu’Emmanuel Macron voudrait tant effacer de son bilan

C’est un passé qui ne passe pas. Au fil des révélations, le dossier Alstom a même tout pour se transformer en affaire d’État. Loin de disparaître dans les brumes du passé, comme pouvaient l’espérer nombre de protagonistes, l’histoire de cette vente d’un fleuron industriel stratégique au géant américain General Electric (GE) ne cesse de prendre de l’ampleur au fur et à mesure que les faits, les témoignages s’empilent. Tout y est : la corruption, les mensonges et les manipulations, l’utilisation de la justice américaine pour faire plier les pouvoirs français, les fausses promesses et les habillages du gouvernement français pour masquer ses renoncements, la destruction d’une industrie stratégique, les milliers de suppressions d’emplois.