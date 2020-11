Une enquête pour traite des êtres humains expose les pratiques de l’industrie du porno

23 novembre 2020 Par Robin d’Angelo

Deux importants producteurs français, et deux collaborateurs, ont été mis en examen pour « viols », « proxénétisme aggravé » et « traite d’êtres humains aggravée ». Dans leur ombre, les deux leaders du secteur : Dorcel et Jacquie & Michel. Mediapart révèle le contenu des réquisitions du parquet.