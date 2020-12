Football: les secrets du fiasco de Mediapro

C’est une très singulière histoire que celle de Mediapro, le groupe sino-espagnol qui a raflé en 2018, à la surprise générale, les droits de retransmission télévisuelle des championnats de football de Ligue 1 et de Ligue 2, en France, pour le montant record de 830 millions d’euros par an pour la période 2020-2024 ; et qui, dès le début de la première saison, en octobre 2020, a fait savoir qu’il ne paierait pas la deuxième traite prévue par le contrat conclu avec la Ligue de football professionnel (LFP).