Le frère de Mohamed Merah rejugé en appel

24 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Abdelkader Merah, frère et mauvais génie présumé du tueur de militaires et d'enfants juifs Mohamed Merah, revient à partir de lundi et jusqu'au 19 avril à Paris devant une cour d'assises spécialement composée de magistrats professionnels.