Retraites: Les Français contre un report de l'âge de départ

24 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Plus de six Français sur dix sont opposés à un report de l'âge de départ à la retraite (61%) comme à un allongement de la durée du travail (62%), selon une enquête Harris Interactive-Agence Epoka réalisée pour LCI, RTL et Le Figaro publié dimanche.