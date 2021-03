Violences sexuelles à l’ENS de Lyon: une si laborieuse et tardive prise de conscience

Des étudiants qui manifestent dans les couloirs en scandant « Violences sexistes, école complice ! » ; une réunion qui vire au pugilat entre des représentantes du personnel et une direction accusée de rester sourde au problème du harcèlement ; des dizaines de témoignages de persécutions, d’agressions ou de viols qui affluent en quelques semaines : depuis le début de l’année, la prestigieuse École normale supérieure de Lyon (ENS), qui forme des enseignants-chercheurs et prépare aux carrières dans la haute fonction publique, est secouée en interne par le sujet des violences sexistes et sexuelles.