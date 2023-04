SaintSaint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique).– Dans le salon de sa maison, bordée par l’océan, Michel Sourget se replonge dans les événements qui ont frappé sa commune au cours des derniers mois. Deux manifestations « anti-migrants », des menaces de mort et des courriels d’intimidation… Et, plus récemment, la maison et les véhicules calcinés de Yannick Morez, maire (divers droite, sans étiquette) de Saint-Brévin-les-Pins, après l’incendie volontaire survenu dans son jardin dans la nuit du 22 au 23 mars. « C’est l’œuvre de l’extrême droite, tout ça », soupire le retraité.