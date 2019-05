ENA: la mission de Frédéric Thiriez sème le doute sur la sincérité du projet présidentiel

Dès le début, quand Emmanuel Macron a annoncé lors de sa dernière conférence de presse son intention de supprimer l’École nationale d’administration (ENA) et les grands corps de l’État, on a eu de bonnes raisons de penser qu’il s’agissait d’une entourloupe (lire ici). En aurait-on douté, ce mauvais pressentiment a trouvé très vite sa confirmation : chargé par le chef de l’État de conduire une mission de réflexion pour préparer cette réforme de la haute fonction publique, Frédéric Thiriez, qui est avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ancien énarque lui-même, s’y est pris d’emblée d’une si drôle de manière qu’il a aussitôt semé le doute sur la sincérité du projet présidentiel.

Le doute est maintenant levé puisque, depuis ce vendredi 24 mai, on dispose enfin de la lettre de mission signée par Édouard Philippe : dans cette missive, le premier ministre n'évoque explicitement ni une suppression de l'ENA ni celle des grands corps de l’État.

Frédéric Thiriez. © Own work Chepe92

Si ces deux idées reviennent périodiquement dans le débat public – l’auteur de ces lignes y a lui-même souvent contribué, c’est pour une raison majeure : parce que l’ENA est devenue de longue date le cadre de formation de l’oligarchie française, et que l’inspection des Finances en est son quartier général. Alors, entendre Emmanuel Macron, qui est devenu en 2017 le porte-étendard de cette oligarchie ayant pactisé avec la finance, proposer de supprimer ces deux cénacles a fait naturellement sourire : on n’a pu s’empêcher de penser que le chef de l’État voulait caresser l’opinion dans le sens du poil en suggérant une réforme totalement opposée à ses convictions et à ce qu’il incarne, et qu’il y avait de la démagogie dans son annonce. Ou alors un piège.

Et ce pour deux raisons. D’abord, Emmanuel Macron a tout de suite précisé que la suppression de l’ENA devrait donner lieu à la création d’un nouvel établissement, dans les mêmes locaux, avec les mêmes personnels. On s’est donc pris à penser que le projet pourrait être de repeindre la façade de l’actuelle ENA, pour qu’elle ressemble un peu plus à HEC. Ce qui serait démocratiquement inquiétant, mais cohérent avec l’ambition d’Emmanuel Macron de réformer la gestion de l’État, pour qu’elle se rapproche de plus en plus des modes de gestion des entreprises (lire ici et là).

Dans le cours même de sa conférence de presse, le 25 avril dernier, Emmanuel Macron a donné un second indice de l’insincérité de son projet, en annonçant que c’est précisément à Frédéric Thiriez qu’il avait confié la mission de réfléchir aux contours précis de la réforme. Le choix d’une telle personnalité pour conduire un tel travail est révélateur des intentions présidentielles. Personnage connu du capitalisme de connivence à la française, longtemps président de la Ligue professionnelle de footballet figure emblématique du, Frédéric Thiriez est aussi un très proche de Bernard Tapie, dont il a récemment défendu les intérêts devant la Cour de cassation. D’emblée, ce choix était de mauvais augure. Comment un personnage aussi engagé dans la financiarisation du football pourrait-il avancer des propositions de nature à réformer la haute fonction publique, dont l’une des dérives est précisément de vivre de plus en plus dans des systèmes de consanguinité avec la finance ?

Les premiers pas de Frédéric Thiriez, lui-même issu du Conseil d’État, sont ensuite venus confirmer cette intuition. Car d’ordinaire, comment les choses se passent-elles ? Pour ce type de mission publique, l’usage républicain est toujours le même. La personne pressentie pour piloter la commission de réflexion doit d’abord être officiellement investie par une lettre de mission, qui définit exactement ce que le commanditaire – le premier ministre ou un ministre – attend de lui. Puis, se gardant de tout préjugé, l’intéressé et les membres de la commission prennent plusieurs mois pour procéder à toutes les auditions les plus diverses susceptibles de les éclairer, avant de coucher confidentiellement dans un rapport leurs constats et leurs propositions de réforme. Et pour finir, se gardant de pérorer dans la presse, le chargé de mission prend bien soin de réserver au commanditaire du rapport la primeur de son travail.

Or dans le cas présent, Frédéric Thiriez a violé tous ces usages, les uns après les autres. D’abord, il a commencé son office sans disposer d’une lettre de mission signée par le premier ministre. Pourquoi, pendant près d'un mois, n'a-t-on pas connu cette lettre de mission ? Parce que le premier ministre ou ses conseillers n'étaient pas exactement sur la même longueur d’onde que l’Élysée ? La question vient immanquablement à l’esprit, car Édouard Philippe est issu du Conseil d’État, l’un des grands corps dont Emmanuel Macron a annoncé la disparition. Son directeur de cabinet, Benoît Ribadeau-Dumas, qui fait partie de la même promotion de l’ENA que lui, est aussi issu du Conseil d’État. C’est également le cas de Marc Guillaume, le secrétaire général du gouvernement qui va surveiller cette mission de réflexion comme le lait sur le feu.