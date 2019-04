Combattre l’oligarchie pour refonder la démocratie

Le projet de Macron de supprimer l’ENA relève de l’embrouille. Son but n’est pas de renouer avec l’ambition démocratique originelle de l’école ni de combattre le système oligarchique. Pour cela, il ne faudrait pas avoir HEC pour modèle ; et il faudrait prendre d’autres mesures, plus ambitieuses, pour combattre une caste dont le porte-drapeau est… le chef de l’État lui-même.