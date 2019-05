La justice enterre le volet ministériel de l’affaire du bombardement de Bouaké

L’enquête sur le bombardement de Bouaké se termine comme elle avait commencé il y a quinze ans : sous le joug écrasant de la raison d’État.

La commission des requêtes de la Cour de justice de la République (CJR), seule juridiction habilitée à juger les actes des ministres dans l’exercice de leurs fonctions, a décidé, le 17 mai, selon une information révélée par Europe 1, qu’il n’y avait pas lieu d’enquêter sur la responsabilité de Dominique de Villepin, Michèle Alliot-Marie et Michel Barnier, soupçonnés d’avoir permis, en novembre 2004, la libération de mercenaires accusés d’avoir bombardé le camp français de Bouaké en Côte d’Ivoire.

Michèle Alliot-Marie, Dominique de Villepin et Michel Barnier. © Reuters

L'attaque menée par des mercenaires russes et des soldats ivoiriens (relire ici le déroulé exact des faits) avait provoqué la mort de neuf soldats français de l'opération Licorne – mission de maintien de la paix depuis le début de la crise politico-militaire de 2002 – et d'un humanitaire américain.

Bien qu'il s'agisse de l'attaque ayant causé le plus de pertes dans les rangs de l'armée française depuis l’attentat contre l’immeuble Drakkar à Beyrouth, en 1983, les auteurs du bombardement, interpellés pendant leur fuite au Togo, avaient été libérés au bout de deux semaines, faute de réponse de Paris aux sollicitations répétées des autorités locales.

Après plusieurs années d'enquête, et malgré les entraves au bon déroulement des investigations, la juge d’instruction Sabine Kheris avait sollicité dès février 2016, dans une ordonnance révélée par Mediapart, le renvoi devant la CJR des trois ministres dont les dysfonctionnements avaient permis ces libérations, considérant notamment que « tout avait été orchestré afin qu’il ne soit pas possible d’arrêter, d’interroger ou de juger les auteurs biélorusses du bombardement ».

Selon la juge, les trois anciens piliers du gouvernement de Jacques Chirac auraient pris cette décision après « concertation à un haut niveau de l'État ». Cette version a été appuyée par le vice-procureur de Paris Michel Guedes qui a indiqué, en juin 2018, que « la décision de ne rien faire concernant les pilotes […] a été prise à l’identique par le ministère de l’intérieur, le ministère de la défense et le ministère des affaires étrangères, ce qui permet de penser à l’existence d’une concertation à un haut niveau de l’État et non au fait que des services subalternes ou “techniques” aient géré la situation ».

Mais la commission des requêtes de la CJR, composée de dix magistrats, a écarté toute possibilité d'instruction et, donc, de procès à terme : elle a estimé que l’inaction de Dominique de Villepin (alors ministre de l'intérieur), Michèle Alliot-Marie (à la Défense) et Michel Barnier (aux Affaires étrangères) ne suffisait pas à constituer l’infraction de recel, que l’entrave supposait un acte positif qui n'était pas démontré et que la non-dénonciation impliquait de pouvoir prévenir ou limiter les effets du crime. Leur décision n'est pas susceptible de recours.

, fulmine MJean Balan, avocat des familles de victimes, qui a porté pendant quinze ans ce dossier contre vents et marées.

L'avocat, qui avait porté plainte en vain contre Michèle Alliot-Marie auprès de la CJR pour « faux témoignage » et « complicité d'assassinats » en 2012, dénonce la position du procureur général près la Cour de cassation, François Molins, ancien directeur de cabinet de MAM place Vendôme entre 2009 et 2010.

En janvier, tout en évoquant son « souci d’impartialité » dans ce dossier au regard de ses fonctions ministérielles passées, François Molins avait saisi la commission des requêtes en estimant auprès de l'Agence France-Presse (AFP) que « les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas là ». Cette prise de position publique a poussé Jean Balan à écrire début mai à Nicole Belloubet. La garde des Sceaux ne lui a jamais répondu.

Sollicité par Mediapart, le cabinet de François Molins n'a pas donné suite avant la publication de cet article.

La CJR demeure à ce jour une juridiction d'exception. Sa suppression, qui avait été au programme de François Hollande en 2012 (en vain), est prévue dans la réforme constitutionnelle d'Emmanuel Macron.

Dans le volet non ministériel de l'enquête – celui visant directement les auteurs du bombardement –, la juge d'instruction Sabine Kheris a décidé de renvoyer, le 7 janvier 2019, les trois pilotes Yury Sushkin, Patrice Ouei et Ange Magloire Gnanduillet devant la cour d’assises de Paris pour assassinats, tentatives d’assassinat et destruction de biens. Pour le procès, prévu en 2020, les familles de victimes se préparent à devoir affronter un box des accusés vide, les trois pilotes étant toujours en fuite, faute d'avoir été appréhendés par la France juste après les faits.