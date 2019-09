À 19 heures, la salle est comble et Isabelle Balkany entre sous les applaudissements. Près de 300 personnes ont assisté ce lundi 23 septembre au premier conseil municipal en l’absence du maire, Patrick Balkany, « empêché » pour cause d’incarcération après sa condamnation à quatre ans de prison pour fraude fiscale. Comme le prévoit la loi, c’est la première adjointe qui le remplace, en l’occurrence son épouse, également condamnée à de la prison ferme mais laissée libre pour raisons de santé. « Le maire m’a chargée de vous transmettre son amitié et son affection à toutes et tous », déclare-t-elle d’entrée de jeu.