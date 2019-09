Blanquer joue (encore) les apprentis sorciers avec la laïcité

Jean-Michel Blanquer est un ministre de l’éducation nationale très investi dans sa fonction. Il trouve même le temps de s’occuper des affiches pour les élections des représentants des parents d’élèves qui auront lieu les 11 et 12 octobre prochains. L’une des affiches du kit distribué aux différentes fédérations par la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) lui déplaît grandement. Son tort ? Mettre en scène une mère qui porte le voile et s’exclame avec un large sourire : « Oui, je vais en sortie scolaire, et alors ? », avec un sous-titre inscrit plus bas : « La laïcité, c’est accueillir à l’école tous les parents sans exception. »