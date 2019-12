Après 20 ans d’absence, les «cocos» sétois se réinventent pour reconquérir la mairie

24 décembre 2019 Par François De Monès Et Annabelle Perrin (Le D'Oc)

Malgré plusieurs infidélités, l’histoire d’amour entre Sète et le PCF dure depuis 1959. Pourtant à l’origine de nombreuses avancées sociales et culturelles, les communistes ne parviennent plus à reconquérir Sète depuis 2001. Pour les prochaines municipales, ils misent tout sur une liste citoyenne regroupant plusieurs forces de gauche. Mais pas le PS.