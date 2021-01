Violences sexuelles: le groupe MediaSchool contraint de lancer une enquête interne

Dans l’entrée en marbre de la Paris School of Luxury, Gaëlle, Sofia et Lou* pèsent leurs mots. Ce 22 juin 2020, ces trois anciennes étudiantes sont venues dénoncer les agissements présumés d’un des cadres du groupe d’enseignement privé supérieur MediaSchool (GMS), proposant notamment des formations en communication, journalisme, production audiovisuelle et événementiel. Face à elles, Magali Bonavia, directrice de l’Institut européen de journalisme (IEJ) et directrice générale adjointe de MediaSchool, et Franck Papazian, président-fondateur du groupe. Dans ce décor, Gaëlle, Sofia et Lou évoquent des comportements qu’elles qualifient de harcèlement, d’agressions sexuelles et de viol. Toutes désignent Stéphane F., qui parle d’« accusations calomnieuses ».