Produits toxiques dans les pesticides: les autorités européennes mises en cause

C’est une découverte potentiellement déflagratoire pour le marché du phytosanitaire et les autorités qui le régulent. Fin novembre, les biologistes Gilles-Éric Séralini et Jungers Gerald publiaient une étude dans laquelle ils étudiaient les molécules composant quatorze pesticides ou herbicides à usage du grand public, certifiés sans glyphosate et autorisés sans restriction sur les marchés français et européen.