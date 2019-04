Réfugiés: les dons de la France à la marine libyenne attaqués en justice

« Que diable allait-il faire dans cette galère ? » Chez Molière, tout le monde se souvient du cri d’angoisse du vieux Géronte, convaincu que son fils est pris en otage en pleine mer et qui veut appeler la justice à la rescousse. On connaît moins la réplique qui suit, prononcée par Scapin, valet sceptique et plein de sarcasmes : « La justice en pleine mer ! Vous moquez-vous ? »