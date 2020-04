Opacité et ratés: dans les coulisses de la morgue géante de Rungis

À l’arrière du crématorium, les corbillards ondoient les uns derrière les autres. En ce 21 avril, au cimetière parisien du Père-Lachaise, les lieux ont beau être solennels et l’accueil prévenant, c'est la même image triste qui se répète, celle de cortèges « fantômes » : un cercueil arrivé seul succède à un autre. Un bureau mobile a été installé pour gérer l’afflux, les employés des pompes funèbres s'activent pour faire face, tant bien que mal. Distanciation sociale oblige, il a fallu réduire les cérémonies à leur plus strict apparat, restreindre le recueillement à vingt minutes (quand c'est possible), fermer la salle de la coupole avec son architecture néo-byzantine et les salons des retrouvailles.