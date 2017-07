Après son séminaire, le FN à l’épreuve de la refondation

Depuis l’échec (relatif) au second tour de la présidentielle et son score modeste aux législatives, le Front national est en pleine crise existentielle. Le séminaire qui s’est tenu le week-end dernier devait trancher plusieurs questions stratégiques et programmatiques avant le congrès du printemps prochain. La refondation qui s’ouvre, chemin de croix du FN en ce début de quinquennat.