A Lyon, l’éprouvant procès du cyberharcèlement d’une journaliste par des néonazis

Devant la cour d’appel de Lyon une petite dizaine de militantes féministes sont venues soutenir, armées de pancartes, la journaliste lyonnaise qui, depuis trois ans, est victime de cyberharcèlement après la publication sur un site néonazi d’un appel à la « mobilisation » contre elle. Le prévenu Sylvain C., a été condamné à six mois de prison avec sursis pour injures racistes et sexistes en première instance, mais il a fait appel est est donc jugé une nouvelle fois ce mardi.