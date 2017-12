Trop de forêts? Comment revivifier les paysages ruraux

Puy-de-Dôme, envoyée spéciale.– C'est une petite commune plantée à mille mètres d’altitude sur la crête du Livradois. Saint-Éloy-la-Glacière compte une soixantaine d’habitants à l’année. L’été, ils sont deux à trois fois plus nombreux, dans un épais paysage de sapins et d’épicéas. Ancien employé de poste, Jean-Luc Coupat a grandi ici. « Mes parents étaient paysans. Quand j’étais petit, on voyait le hameau en face. Ça fait trente ou quarante ans qu’on ne le voit plus. Il y a eu un gros reboisement après guerre et les paysages se sont fermés. »