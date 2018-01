Un ancien député LR condamné pour blanchiment de fraude fiscale

L'ancien député Dominique Tian (LR), premier adjoint au maire de Marseille et chef d'entreprise, qui s'est fait une spécialité de dénoncer la fraude aux allocations chômage et familiales, a été condamné vendredi 26 janvier pour « blanchiment de fraude fiscale » et « déclaration mensongère de patrimoine » à un an de prison avec sursis, trois ans d’inéligibilité et 1 450 000 euros d’amende.