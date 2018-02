L’Etat condamné pour avoir refoulé des mineurs étrangers

Le préfet des Alpes-Maritimes était venu en personne mercredi se défendre au tribunal administratif de Nice, expliquant qu'il agissait en « bon père de famille ». Mais Georges-François Leclerc n'a pas convaincu le juge des référés qui a suspendu, le 23 février, le « réacheminement » de 19 mineurs vers l’Italie. C'est la quatrième fois en moins d'un an que l’État est pris en flagrant délit d'illégalité dans ce département, et ce revers est le plus massif et le plus sérieux.