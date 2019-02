Et une liste de plus. Après La France insoumise, Europe Écologie-Les Verts, le Parti communiste français, et sans doute le Parti socialiste associé à Place publique, c’est au tour de Génération·s de présenter sa candidature pour les élections européennes. Attention : ne dites pas liste « Génération·s », mais liste « citoyenne ». « Parce que tout le monde n’est pas adhérent, et qu’on est déjà une liste de rassemblement », précise Benoît Hamon, pressenti pour être tête de liste.