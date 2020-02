Les forêts publiques sous la menace d’une privatisation rampante

Il y a des privatisations qui font grand bruit, comme celle d’Aéroports de Paris que projette le gouvernement et qui rencontre une très forte opposition citoyenne. Et il y en a d’autres dont on parle moins mais qui sont tout aussi problématiques, sinon plus. La privatisation rampante qui est en train de déstabiliser l’Office national des forêts (ONF) fait assurément partie du lot. Car l’établissement public assume des missions d’intérêt général de première importance : des missions économiques, sociales et environnementales.