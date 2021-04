«Les Anges de la télé-réalité»: un enfer de sexisme

Un seau de Javel jeté au visage d’une candidate, une injonction permanente à se déshabiller, à se mettre en couple, à s’embrasser, à coucher ensemble et des coups de pression, des menaces, des insultes… Depuis près de deux semaines, des candidates de télé-réalité ont décidé de raconter leur quotidien. D’une même voix, elles sont plus d’une dizaine à estimer que la production des émissions « Les Anges de la télé-réalité » et « Les vacances des Anges », programmes phares de la chaîne NRJ 12, encourage un climat propice au harcèlement et aux violences sexistes.