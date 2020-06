A Rouen, autopsie du crash électoral de la droite et des macronistes

26 juin 2020 Par Gilles Triolier (Le Poulpe)

Face à un PS fatigué, les formations de droite, du centre et les macronistes rouennais, pourtant pleins d’espoir à l’heure de se lancer ensemble à l’assaut de la mairie de Rouen, ont réussi le tour de force de ne même pas être présents au second tour dimanche. Ne manquerait plus qu’une victoire surprise du dissident Jean-François Bures pour boire le calice jusqu’à la lie.