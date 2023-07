Pour les Jeux olympiques, la justice réquisitionnée

DepuisDepuis presque un an, les autorités policières s’engagent à « nettoyer Paris » dans la perspective des Jeux olympiques. « Plus on va s’approcher des JO, plus on va saturer l’espace public de policiers », prévenait en avril Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, qui affiche un objectif « zéro délinquance ». Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, promet que « 30 000 policiers et gendarmes » seront mobilisés chaque jour pendant la compétition, qui doit s’ouvrir dans un an, le 26 juillet 2024.