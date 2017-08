Les «radicalisés», pas plus fous que la moyenne

Il avait appelé à la mi-août à une plus grande mobilisation des psychiatres après qu’un homme a foncé sur une pizzéria avec sa voiture en Seine-et-Marne. Gérard Collomb a réitéré cette volonté mardi 22 août, au micro de BFM TV, au lendemain du drame de Marseille, où un homme aux antécédents psychiatriques a percuté deux abribus au volant d’une camionnette tuant une femme et en blessant une autre. Surtout, il a affirmé que « dans le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation [FSPRT], nous considérons qu'à peu près un tiers [des personnes] présentent des troubles psychologiques ».