Rouen: violent incendie dans une usine classée Seveso

Selon la radio, 150 pompiers sont déployés sur le site. Il n'y a pas de victimes selon la direction de l'usine et les pompiers, mais toutes les écoles, collèges, lycées et crèches seront fermées aujourd'hui dans douze communes environnantes et un périmètre de sécurité et de confinement a été mis en place dans un rayon de 500 mètres autour de l'usine. L'usine Lubrizol est classée Seveso, c'est-à-dire qu'elle est sous surveillance particulière en raison des matières premières qu'elle utilise.