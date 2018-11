Dans la Marne, la députée LREM rencontre la France qui n’y croit plus

Département de la Marne, envoyé spécial.- « Je suis comme tous les Français. Quand je rentre chez moi, je me dis que j’ai envie que ça change plus vite. » La nuit est tombée sur Reims (Marne) le jeudi 22 novembre, et la députée de La République en marche Aina Kuric se laisse aller à cette confidence, un peu désabusée. Sauf qu’elle n’est pas comme tous les Français, elle est membre du groupe majoritaire au Palais-Bourbon et, à ce titre, incarne le macronisme face aux citoyens.