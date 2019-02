« Je me vois comme un militant ou comme un retraité qui donne de son temps pour essayer d’aider. » Ainsi aime à se présenter Philippe Grangeon, l’un des plus proches – si ce n’est le plus proche – conseillers d’Emmanuel Macron, qui a officiellement rejoint l’Élysée, le 4 février. Membre fondateur d’En Marche!, ce spécialiste en stratégie et communication traverse depuis trente ans la vie publique, tantôt employé par des ministres socialistes (Paul Quilès et Dominique Strauss-Kahn), tantôt par un syndicat (en l’occurrence la CFDT, où il a longtemps conseillé Nicole Notat), tantôt par de grandes entreprises (il était directeur de la communication du groupe de services informatiques Capgemini jusqu’à sa prise de retraite, fin novembre 2017).