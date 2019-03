Zèle policier autour des «décrochages» de portraits de Macron dans les mairies

« On peut théoriser le fait que le portrait du chef de l’État, dans une démocratie monarchique, soit un symbole républicain mais, à ce moment-là, il faut le dire, or personne ne le dit. » Me Alexandre Faro, avocat de l’association Action non violente-COP21 (ANV-COP21), qui milite pour la justice climatique, a plus de questions que de réponses concernant la récente vague de placements en garde à vue et renvois au tribunal de ses clients.