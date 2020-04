«A l’air libre»: racisme dans la police, reprise de l’école et François Ruffin

La rédaction de Mediapart est toujours confinée, mais pas l’information. « À l’air libre », nouvel épisode !

Au menu :

Violences policières, propos racistes : la vidéo qui accuse

Valentine Oberti reçoit le journaliste Taha Bouafs pour revenir sur la vidéo glaçante du week-end, tournée à l’Île-Saint-Denis, qui montre des policiers en roue libre lors d’une interpellation.

École : pourquoi rien n’est simple

Valentine Oberti et Faïza Zerouala reçoivent Rodrigo Arenas, coprésident de la FCPE, Sabine Duran, directrice d’école à Pantin et représentante SUD Éducation, et Agnès Lebrun, maire de Morlaix (LR) et porte-parole de l’AMF.



La minute de… Pierre-Emmanuel Barré





François Ruffin, député confiné

Christophe Gueugneau et Pauline Graulle reçoivent le député de la Somme François Ruffin.

Les LEJ offrent un morceau

Pour nous écrire, deux adresses :

alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages

covid@mediapart.fr pour vos informations et documents.