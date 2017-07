STX, dernière crispation en date entre Paris et Rome

27 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

L'annonce jeudi de la nationalisation temporaire des chantiers navals STX de Saint-Nazaire aux dépens de l'italien Fincantieri crispe encore un peu plus les relations entre Paris et Rome, déjà mises à mal par la question des réfugiés et de la Libye.