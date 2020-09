Une anti-mafia sociale et solidaire: l’ambitieux modèle calabrais

Gioia Tauro (Italie).– En cette chaude journée de la mi-septembre, l’ingénieur agronome Giacomo Zappia arpente un grand verger d’agrumes, dans la plaine fertile de Gioia Tauro, sur la côte méditerranéenne de la Calabre. Les jeunes arbres aux feuilles luisantes sont couverts de fruits verts. Encore un mois et les premières clémentines seront mûres. « Elles sont saines. Nos pièges à phéromones, remplis d’hormones femelles qui attirent les mouches mâles, ont bien fonctionné », se réjouit-il. Dans ce verger planté de clémentiniers corses, la variété la plus précoce, Giacomo Zappia traque la mouche méditerranéenne des fruits, qui pond ses œufs sous la peau des agrumes, les gâte et les fait tomber au sol avant leur maturité.