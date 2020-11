Faire de la santé la priorité de l’organisation économique

Éloi Laurent est un des économistes les plus originaux de sa génération. Enseignant à Sciences-Po et à Stanford, il publie aussi bien en français qu’en anglais. Sa prise de conscience de la nécessité d’un tournant écologique l’a amené à développer une critique non seulement des structures idéologiques de la pensée néolibérale (dans Nos mythologies économiques, éditions Les liens qui libèrent, 2016), mais aussi de l’obsession de la croissance économique (dans Sortir de la croissance, 2019, chez le même éditeur).