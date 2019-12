A Paris, des partis de gauche viennent soutenir la grève en gare de Lyon

Les mouvements et partis de gauche ne veulent pas voir passer le train de la grève les bras ballants. D’où cette nouvelle initiative, le 27 décembre à la gare de Lyon : Fabien Roussel, secrétaire général du PCF, Aurore Lalucq pour Place publique, Benjamin Lucas de Génération·s et Esther Benbassa, sénatrice EELV de Paris, sont venus soutenir les grévistes de la SNCF. Et tenter de montrer à nouveau leur tentative d’union face au gouvernement et à sa réforme des retraites.