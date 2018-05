Serge Dassault, l'héritier aux multiples casquettes

28 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Serge Dassault, décédé lundi à 93 ans, était à la fois chef d'entreprise, homme politique et patron de presse, et avait poursuivi l'oeuvre de son père, le célèbre avionneur Marcel Dassault, dont le nom est attaché aux avions de combat Mirage et Rafale, fleurons de l'armée de l'air française.