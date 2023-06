Faux pillages de tombes : les ressorts antisémites d’une vidéo poussée par la fachosphère

PrétendantPrétendant révéler un scandale éthique, moral, administratif et politique au sein du plus grand cimetière de France, une vidéo mise en scène par le conseiller régional d’Île-de-France Pierre Liscia (ex-LR), membre de la majorité de Valérie Pécresse, alimente depuis plus d’un mois un poncif antisémite éculé et délétère : les tombes juives abriteraient des trésors.