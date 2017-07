Cédric Herrou mis en examen, les migrants renvoyés en Italie

Interpellé à Cannes, l’agriculteur Cédric Herrou a été mis en examen mercredi pour « aide à l'entrée et à la circulation d'étrangers en situation irrégulière », et 156 migrants ont été renvoyés en Italie. « Le but est de neutraliser Cédric Herrou, de masquer ce qui se passe à la frontière », dénonce son avocat.