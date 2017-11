Deux plaintes pour viol visent Tariq Ramadan

Une nouvelle plainte pour viol à l’encontre de Tariq Ramadan a été enregistrée le 27 octobre par le parquet de Paris. Après une première plainte déposée le 20 octobre par Henda Ayari, une enquête préliminaire a été ouverte en début de semaine, des chefs de « viol, agression sexuelle, violences et menaces de mort », et la première plaignante a été entendue par la police judiciaire. D’après nos informations, le parquet de Paris examine actuellement la seconde plainte pour déterminer s’il est compétent pour ces faits qui se seraient déroulés à Lyon – et non dans la capitale.