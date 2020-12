12 milliards de dollars débloqués par la Banque mondiale pour un accès rapide au vaccin dans les pays en développement, plus de 8 milliards d’euros négociés par l’Union européenne pour se procurer des centaines de millions de doses, plus de 5 millions d’euros de financements publics accordés à la société française de biotechnologie OSE Immunotherapeutics pour le développement de son vaccin… Et si autant d’argent était attribué à la recherche sur les écosystèmes et à la prévention des futures pandémies ?