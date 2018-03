Au procès du groupe de Tarnac, l’accusation se dégonfle

Dix ans après avoir été présentés comme de dangereux terroristes par MAM et Jean-Claude Marin, les membres présumés du “groupe de Tarnac” n’appartiennent finalement plus à un groupe, ne sont plus des terroristes, et ne sont même plus tout à fait de vrais malfaiteurs, au terme du réquisitoire laborieux délivré par les représentants du parquet de Paris, ce mercredi 28 mars devant la XIVe chambre correctionnelle du tribunal.