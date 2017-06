On peut avoir 83 ans, arborer un collier de perles, user d’un phrasé aristocratique, vivre à Palm Beach au milieu des milliardaires et sacrifier son confort quand il s’agit de retourner en France exercer ses mandats électifs. En tout cas, la conseillère consulaire Nicole Hirsh, une Française installée en Floride, avait pris l’habitude de voyager en classe économique pour venir siéger à Paris à la Caisse des Français de l’étranger (la « Sécu » des expatriés), qui lui réglait ses billets. Surprenant ? D’après nos informations, cette très chic octogénaire, administratrice de la Caisse depuis des années, a fini par reconnaître des malversations dans ses notes de frais et démissionner : elle volait certes en classe « éco » de Miami à Paris, mais se faisait rembourser des billets au tarif « business ». La différence ? Dans sa poche.